В России создали электронную базу залоговых автомобилей

Фото: ИТАР-ТАСС

В России создана электронная база реестра автомобилей, находящихся в залоге у банков. Пока система работает в тестовом режиме.

"Технология предусматривает возможность передачи нотариусу уведомления о заложенном имуществе в электронной форме. Информация будет в свободном доступе, в сети Интернет", - пишет в понедельник "Российская газета".

Регистрация уведомления в базе будет стоить 300 рублей, а юридически значимая выписка из реестра обойдется в 100 рублей.

Ожидается, что закон о реестре уведомлений вступит в силу с 10 января 2014. Для банков процедура будет добровольной, но если машина будет продана мошенником, а в реестре не окажется уведомления, то банку автомобиль могут и не вернуть.

Напомним, что в последнее время в России участились случаи продажи "кредитных" автомобилей. Недобросовестный продавец якобы терял техпаспорт, где стояла отметка банка о залоге, и брал в ГИБДД дубликат. Покупателю продавали машину, а затем к нему приходили представители банка и требовали либо выплатить чужой долг, либо отдать транспортное средство.

Суд признавал человека добросовестным покупателем, однако зачастую документы на машину все равно забирали, а покупателю рекомендовали найти продавца и взыскать с него деньги.