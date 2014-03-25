В Москве стартует акция по борьбе с грязными автомобилями

Фото: ИТАР-ТАСС

В столице с 26 марта стартует городской месячник "Чистый автомобиль", организованный департаментом транспорта Москвы совместно с Управлением ГИБДД ГУ МВД России.

"Главная задача этой акции – стимулировать столичных автомобилистов с наступлением весеннего сезона позаботиться о своем автомобиле и эксплуатировать только чистые транспортные средства", - отметили в пресс-службе департамента.

В ходе месяца сотрудники ГИБДД будут останавливать грязные автомобили и проводить разъяснительную работу с водителями. Причем крайнюю меру - штраф - пообещали применять только в исключительных случаях.

Отметим, что штрафы для водителей машин с загрязненными номерами составляют 500 рублей.

"Мы живем в одном из самых красивых, современных и динамичных мегаполисов мира. Но ответственность за правильное развитие города лежит на всех нас. Странно видеть на дорогах Москвы загрязненные автомобили. Призываю москвичей помыть свои авто. Ездить по столичным дорогам сразу станет приятнее", - прокомментировал акцию глава департамента Максим Ликсутов.