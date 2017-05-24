Составлен рейтинг самых популярных автомобилей в мире

Японский седан Toyota Corolla возглавил список самых популярных автомобилей по итогам первого квартала 2017 года. Данная модель разошлась по миру в количестве почти 300 тысяч штук, сообщает аналитическое агентство Focus2move.

Corolla стала первой в рейтинге и по итогам 2016 года, однако уже второй год подряд наблюдается спад продаж. Автомобиль не входит в тройку самых популярных моделей на большинстве глобальных рынков, в России он не попал даже в топ-20.

Второе место занял пикап Ford F-Series, обошедший хетчбэк Volkswagen Golf. Американский бренд реализовал по миру почти 245 тысяч автомобилей, немцы – чуть больше 220 тысяч машин. По итогам 2016 года данные модели шли в рейтинге в обратной последовательности – разница между ними составляла всего пять тысяч машин.

За первые три месяца 2017 года было продано чуть больше 214 тысяч экземпляров Honda CR-V – кроссовер идет в рейтинге на четвертой строчке. Рывок с 16-го на пятое место совершила еще одна Honda – Civic. Такой прогресс связан с возвращением модели на европейский рынок.

Кроссовер Toyota RAV4 удерживает шестую позицию. На седьмом и восьмом месте расположились Ford Focus и Volkswagen Polo соответственно. На девятое место с 22-го поднялся кроссовер Volkswagen Tiguan. Замыкает рейтинг десяти самых популярных моделей планеты пикап Toyota Hilux.

Ранее агентство "Автостат" сообщило, что наибольшей популярностью у москвичей и жителей Подмосковья пользуются автомобили марки Ford Focus. В столичном регионе насчитывается 154,7 тысячи автомобилей данной модели.

Вторым по популярности является седан Lada 2107 (135,5 тысячи машин), а третьим – Hyundai Solaris с результатом в 132,1 тысячи экземпляров.