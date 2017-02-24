Москвич переехал в дом на колесах

Житель столицы соорудил дом на колесах, на котором мечтает объехать всю Европу, передает телеканал "Москва 24". Поменять недвижимость на мобильную квартиру молодого человека заставили семейные обстоятельства. Вместо "однушки", он купил автохлам и самостоятельно превратил его в благоустроенное место для жизни.

Разведясь с женой, руководитель фирмы "Муж на час" Максим Стрельцов потратил деньги на создание нового дома.

Кухня в авто-квартире работает на газу: есть плита и холодильник на том же топливе. Есть там и душевая кабина, стиральная машина, обеденный стол, который трансформируется в кровать. Планировка продумана так, что в небольшом фургоне умещается пять спальных мест.

Смелую идею поначалу поддержали не все друзья москвича. Часть знакомых после его решения перестала с ним общаться.

Фургон отапливается газом, стоит это более десяти тысяч рублей в месяц.

В туристический сезон Максим рассчитывает заработать. Другой такой фургон найти непросто, а желающих провести романтичный уикенд в этом месте хватает. Предложения снять дом на колесах уже есть.

Кроме того, молодой человек нашел подругу, которая мечтала именно о такой жизни и жилплощади.

Скоро в фургоне поселится еще пара кошек. Любовь к этим животным – еще одна страсть у влюбленных. Подруга Максима занимается дизайном и принимала участие в рисовании тигров на фасаде нового дома.

Новоселы пока ведут оседлый образ жизни, но в будущем планируют кочевать по России, а потом и Европе.