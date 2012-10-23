"Ведомости": 90% автомобилей не проходят диагностику в сервисах

Фото: ИТАР-ТАСС

Операторы ТО в письме первому вице-премьеру Игорю Шувалову написали, что 90% автовладельцев покупают диагностические карты без прохождения техосмотра.

Как пишет газета "Ведомости", сотрудники сервисных центров просят принять меры по пресечению недобросовестных фирм, иначе, по их словам, дело обернется "увеличением аварийности на дорогах".

В настоящее время техосмотр проводят операторы, включенные в реестр Российским союзом автостраховщиков, но не проверенные им. Не все пункты ТО прошли аккредитацию у страховых компаний, и на них жалуются водители: помимо продаж диагностических карт, они навязывают дополнительные услуги и завышают стоимость работ.

Шувалов поручил проверить соблюдение закона о ТО главам МВД и ФСФР.

