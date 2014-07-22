"АвтоВАЗ" планирует запустить производство моделей X-Ray в 2016 году

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ОАО "АвтоВАЗ" может запустить серийное производство моделей Lada X-Ray и Lada X-Ray Cross в январе и апреле 2016 года соответственно, сообщает "Интерфакс".

"Мы сосредоточены на том, чтобы вернуть себе 20% доли рынка в России, и для этого нужно запустить новые продукты и улучшать те продукты, которые у нас есть сейчас", - сказал президент компании Бу Андерссон.

Всего до 2020 года "АвтоВАЗ" выпустит шесть новых моделей автомобилей и обновит пять существующих моделей.

Напомним, что "АвтоВАЗ" представил концепткар Lada X-Ray на Московском международном автосалоне. Над дизайном кроссовера работал шеф-дизайнер компании Стив Маттин. По его мнению, данный автомобиль демонстрирует, как будет выглядеть новое "лицо" бренда. О технических характеристиках модели пока неизвестно.