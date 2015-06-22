Как автомобили попадают в категорию автохлама

На столичных спецстоянках хранятся 2600 брошенных автомобилей

Сейчас в столице 2600 бесхозных автомобилей ожидают своей участи на спецстоянках. Либо за ними приедут хозяева, либо машины по решению суда отправятся в утиль, передает телеканал "Москва 24".

В итоге ненужные машины превращаются в металлолом. Сминают их ковшом, но не сразу. Сначала транспорт привозят на специальную стоянку для автохлама. Таких стоянок в городе более десятка, как минимум одна есть в каждом округе Москвы.

Автохламом машину могут признать после обследования комиссии, в составе которой находятся специалисты административно-технической инспекции и сотрудники ОВД.

"Есть три основных критерия, по которым машина признается брошенной. Первый - машина мешает благоустройству города. Второй - ее владелец либо отсутствтует, либо отказлся от машины. Третий критерий - у авто нет оденого из конструктивных элементов", - сообщил консультант департамента ЖКХ и благоустройства Москвы Дмитрий Беленко.

Через две недели автомобиль снова обследуют. Все это время идут поиски его владельца, если поиски безуспешны, машину забирают. "Бригада эвакуаторов выезжает на место, там составляется акт, и авто перемещают на стоянку", - объяснил заместитель директора ГБУ "Автомобильные дороги ЮЗАО" Алексей Чуяшев.



На такой стоянке автомобили отдыхают три месяца, после чего управа района, в котором машину обнаружили, подает исковое заявление в суд о признании авто бесхозным. Забрать свою машину можно. Главное - успеть с решением до постановления суда, то есть в течение трех месяцев.

Чтобы забрать машину со стоянки, понадобится документ, удостоверяющий личность, и ПТС или СТС. Штрафы платить не надо. С января владельцы объявились у пятой части таких машин. А с нового года эвакуировали около пяти тысяч брошенных автомобилей. Сейчас на спецстоянках своей участи ожидают 2600 авто.

Что касается утилизации, то на первом этапе механики сливают все жидкости и демонтируют колеса. Дальше опустошают салон: срезают кресла и обивку, снимают двери. То, что осталось, идет под пресс .

Автохлам не только портит вид городских улиц: это угроза для экологии. Сообщить о брошенной и очевидно никому не нужной машине можно на портале "Наш город" или в управу района.