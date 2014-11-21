Почему стоимость КАСКО выросла на 50%

Фото: Василий Смирнов/ТАСС

За 2014 год страховые компании повысили тарифы на полисы КАСКО от 5 до 50 процентов. В наибольшей степени КАСКО подорожал для водителей младше 30 лет с опытом вождения до 2 лет. Тарифы на наиболее популярные марки автомобилей для молодых водителей выросли на 20–22 процента, для 35 и 55-летних – на 10–15 процентов. M24.ru разобрался, в чем причины таких резких скачков цен на страховку автомобилей.

Стоимость полиса зависит от марки автомобиля (из-за разной цены их запчастей). Так, цены КАСКО на отечественные автомобили практически не изменились. Больше всего стоимость полиса выросла для иномарок и премиальных машин. Эксперты отмечают, что на стоимость страховки влияют судебные иски к страховым компаниям и курс валют.

"Полис КАСКО не мог не подорожать - рубль очень сильно потерял в цене, а стоимость страхования автомобиля зависит от того, сколько стоят необходимые для его ремонта запчасти, - рассказал заместитель гендиректора страховой компании Ресо Гарантия по маркетингу и PR Игорь Иванов. - Все запчасти импортного производства стали или станут существенно дороже, и тариф не может оставаться на прежнем уровне. Пока прогноз таков, что тарифы КАСКО будут расти еще не менее чем на 5-10, а может быть и 15% в общей сложности, но нужно смотреть, как будут себя вести поставщики - по какому курсу они будут продавать запчасти", -

Он также добавил, что на формирование стоимости влияет не только валютный курс, но и другие факторы, главным из которых является решение Верховного суда, который распространил на КАСКО и ОСАГО действие закона о защите прав потребителей. Сейчас судебная практика практически запрещает страховым компаниям отказывать в выплатах, что открывает лазейку для желающих заработать на застрахованных автомобилях.

"В последние два года целая армия так называемых автоюристов ведет настоящую охоту на страховые компании, провоцируя своих клиентов подавать иски против страховщиков и добиваясь решения в свою пользу. В КАСКО, когда речь идет о возмещении ущерба деньгами, всегда можно поторговаться, и опытный автоюрист может придраться к страховой компании и сформулировать иск против нее. А суды, как правило, решают все в пользу слабейшей стороны - то есть, в пользу автовладельца", - пояснил Иванов.

"Автоюристы выкупают иски у потерпевших за бесценок и потом организовывают коллективные иски к страховым компаниям. Посредством различных манипуляций сумма иска возрастает до пяти раз", - рассказал в эфире радиостанции "Москва FM" руководитель департамента андеррайтинга страховой компании МАКС Сергей Печников

Чтобы противодействовать мошенникам, некоторые страховые компании стали переходить к натуральной форме возмещения ущерба - ремонт. "Если машина получает какие-то повреждения в результате ДТП, водителя отправляют на сервис. У него просто нет возможности получить выплату деньгами", - пояснил Максим Ханжин, руководитель Ассоциации по защите прав автострахователей.

Депутат Госдумы и лидер партии "Автомобильная Россия" Вячеслав Лысаков сообщил M24.ru, что, в отличие от ОСАГО, тарифы КАСКО не регулируются законом, и федеральные органы не могут вмешиваться в ценовую политику страховых компаний. "КАСКО - это добровольный договор, и если он не устраивает автовладельца, ему стоит обратиться к другому страховщику", - отметил он.

Денис Елаховский рассказал о том, как можно сэкономить на КАСКО

Одним из способов экономии средств для владельцев авто является КАСКО с франшизой. Согласно такой схеме страхования, водитель берет убытки на себя, если ущерб меньше определенной суммы. Благодаря этому стоимость полиса снижается на 20–50%. "Убытки в основном идут в пределах 30-50 тысяч рублей, поэтому франшиза в 10-15 тысяч, сумма, которую страхователь сможет покрыть сам, не обращаясь в страховую компанию, позволит ему получить скидку", - рассказал в эфире телеканала Москва 24 заместитель генерального директора страховой компании "МСК" Сергей Ефремов.

Отметим, в последнее время подорожали также полисы ОСАГО. С 1 октября 2014 года базовый тариф ОСАГО был увеличен на 23%. При этом лимит выплат в ОСАГО за имущественный вред вырос до 400 тысяч рублей (было 120 тысяч рублей), а с 1 апреля 2015 года максимальный размер компенсации за вред жизни и здоровью составит 500 тысяч рублей (было 160 тысяч). Также снизился с 80 до 50 процентов уровень максимально допустимого износа деталей, который учитывается при определении размера выплат на ремонт машины. Поправки уточнили и нормы об оформлении аварии без инспекторов ДПС: максимальный размер выплат для таких случаев увеличился с 25 тысяч рублей до 50 тысяч (в столичном регионе, Санкт-Петербурге и Ленинградской области – до 400 тысяч).

Кроме того, 10 октября вступил в силу приказ о прямом возмещении убытков по ОСАГО. Теперь пострадавшие водители должны обращаться за компенсацией к своим страховщикам.

Добавим, 1 сентября 2014 года изменился порядок урегулирования убытков по ОСАГО. Новый закон устанавливает обязательный досудебный порядок разрешения споров. Кроме того, теперь потерпевший сможет выбирать форму страхового возмещения – оплатить деньгами или отправить автомобиль на ремон

В России может измениться способ расчета цены ОСАГО. Предложения по введению новой методики Российский союз автостраховщиков направил в Центробанк. Согласно новым правилам, полис подешевеет для опытных водителей из крупных городов.