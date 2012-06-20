Обзор московской прессы: "Русский репортер"

Готова ли наша экономика к худшему сценарию мирового кризиса

Выход Греции из еврозоны, европейская и затем мировая рецессия, падение цен на нефть и металлы, девальвация рубля, невозможность выполнить социальные обязательства, коллапс промышленных предприятий, безработица… По мнению большинства экономистов, ничего такого не случится: трясти будет несильно, или не нас, или не сейчас. Но чтобы быть готовыми, полезно рассмотреть самые крайние варианты. Как может выглядеть экономический конец света с точки зрения России?

Очередная драка с футбольными фанатами спровоцировала исход чеченских студентов из Москвы

Несколько десятков учащихся Государственной классической академии (ГКА) им. Маймонида досрочно сдали сессию и уехали в Чечню. Руководство академии пошло на такой шаг, чтобы не накалять обстановку: результатом драки у торгового центра «Европейский» стали противостояние студентов с ОМОНом и аресты

На «Среде “РР”» журналисты и правозащитники добились гарантий от заместителя министра

Приказы, постановления, инструкции, регламенты… Порой один мелкий документ может изгадить жизнь множеству людей. Вот, например, приказ Министерства образования и науки № 107. Фактически он предписывает не брать в первый класс тех детей, у которых нет регистрации или которые зарегистрированы в другом муниципалитете. Во время «Среды “РР”» правозащитники, учителя, родители и журналисты высказали свои претензии заместителю министра образования и науки Игорю Реморенко. Под давлением собравшихся чиновник заверил, что ни одному ребенку не будет отказано в зачислении в первый класс

В Греции победили сторонники экономии

Победу на повторных парламентских выборах в Греции, на которых решалась судьба евро, с минимальным перевесом одержали сторонники мер жесткой экономии по рецептам Евросоюза. Угроза начала демонтажа еврозоны, как будто, отступила. Но решения проблемы греческого долга по-прежнему нет, ситуация продолжает усугубляться

Импортным автомобилям подешеветь не позволят

Снижение пошлин на ввоз в Россию иномарок парадоксальным образом повлечет за собой их удорожание. Об этом позаботятся депутаты и правительство, твердо решившие обложить импортные автомобили утилизационным сбором

Литовский политик осужден за интерпретацию истории

Окружной суд Вильнюса вынес приговор литовскому политику Альгирдасу Палецкису за отрицание советской агрессии. Приговор относительно мягкий — штраф, а не тюремное заключение. Но он создает прецедент: подобная правовая норма никогда еще на постсоветском пространстве не применялась

Русский рэп между гопотой и экзистенциальной философией

Группа «Каста» для русского рэпа — то же, что Пушкин для русской поэзии: они дали нашему хип-хопу естественный, искренний язык. Фактически именно они стояли у истоков того направления, которое сегодня является одним из самых популярных и жизнеспособных в нашей музыке. Этот путь — от ростовских подъездов на федеральные каналы, от андеграундной сцены до премий МузТВ и MTV — «Каста» прошла за десять лет вместе с тем поколением, которое взрослело и менялось на протяжении 2000-х. Этому поколению песни «Касты» сейчас говорят о жизни больше, чем что-либо другое: альбом «Ясно!» одного из участников группы, Влади, вошел в число самых продаваемых релизов года, а клип на его песню «Сочиняй мечты» набрал в интернете больше 8 миллионов просмотров

Новый номер «Русского репортера» в продаже с 21 июня.