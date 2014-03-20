Арендное жилье решит проблемы маятниковой миграции и пробок - Левкин

Фото: ИТАР-ТАСС

Избавить Москву от пробок поможет развитие рынка арендного жилья, сообщил глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

"Развивая институт арендного жилья, город решает сразу две задачи: социальную, поскольку жители Москвы смогут жить в более комфортных условиях, а также транспортную - ожидается снижение нагрузки на дорожно-транспортную сеть за счет уменьшения маятниковой миграции, если люди выберут квартиру рядом с местом работы", - говорится на сайте московского стройкомплекса.

При этом, по словам Левкина, апартаменты не могут выступать альтернативой арендному жилью, поскольку они не обеспечиваются необходимой социальной инфраструктурой и предназначены для временного проживания.

Заинтересовать инвесторов в строительстве арендного жилья возможно. Для этого, по мнению профессионального сообщества, властям необходимо ввести особую форму предоставления земельного участка под возведение домов и необходимой социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры за счет средств федерального или регионального бюджета.

Сейчас окупаемость арендного жилья в среднем составляет от 15 до 20 лет.