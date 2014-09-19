"Тойота" отзывает 20 тысяч автомобилей из-за возможных утечек топлива

"Утро": "Тойота" отзывает 20 тысяч машин из-за возможных дефектов

"Тойота" отзывает 20 тысяч автомобилей из-за возможных проблем с утечкой топлива, передает телеканал "Москва 24". Сервисная акция затронет выпущенные в этом году автомобили моделей "Камри", "Хайлендер", "Сиенна", "Авалон", а также "Лексус Ар-Экс" модели 2015 года.

Эти модели оснащены двигателем, топливная трубка которого, как выяснилось, может быть закреплена недостаточно надежно. А это может привести к утечке топлива и возгоранию. Отзываемые автомобили были произведены на заводах "Тойоты" в США и Канаде. Часть из них была поставлена в Россию, Южную Корею, Австралию, страны Азии и Ближнего Востока.

При этом в самом автоконцерне заявили, что им неизвестно о каких-либо инцидентах, вызванных неисправностью, а также пообещали бесплатно отремонтировать подлежащие отзыву автомобили.