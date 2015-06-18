Систему определения тарифов на эвакуацию автомобилей могут изменить

Фото: M24.ru

Депутаты Госдумы 19 июня рассмотрят законопроект, меняющий систему определения тарифов на эвакуацию автомобилей, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

По мнению правительства, в Кодексе об административных правонарушениях нет четкого ответа на вопрос о том, кем и на каких основаниях определяется стоимость расходов за перемещение и хранение транспортных средств на спецстоянке.

В настоящее время единой методики расчета тарифа не существует, регионы устанавливают цены самостоятельно, исходя из критериев, которые считают необходимыми. В частности, в Москве тариф на перемещение привязан к мощности двигателя.



Из-за различий в ценообразовании граждане часто обращаются в суды, которые признают необоснованность действий органов исполнительной власти по установлению размера платы за эвакуацию.

Теперь же предлагается, чтобы стоимость услуги по эвакуации рассчитывалась исходя из тарифов, установленных региональным органом исполнительной власти.

"Москва в цифрах": Правила эвакуации

Ранее сообщалось, что Федеральная служба по тарифам разработала методику для пересчета тарифов на эвакуацию машин, которой будут руководствоваться все регионы. Так, цена на эвакуацию будет зависеть не от мощности двигателя, а от массы автомобиля.

"Привязки к мощности двигателя не будет точно. За основу возьмем экономику: из чего складываются расходы на эвакуацию – содержание техники, амортизация, ГСМ. Цена будет привязана к массе автомобиля", – рассказал источник "Коммерсанта" в ФСТ.

В ведомстве отмечают, что на сегодняшний день в КоАП не прописаны полномочия за регионами рассчитывать тарифы на эвакуацию, в связи с чем областные суды в 78 субъектах России отменили (по заявлению жителей) тарифы на перемещение. Методика будет установлена приказом ФСТ, после того как будет принят закон об эвакуаторах.

Напомним, в Москве сегодня денежное наказание за остановку или стоянку под запрещающими знаками – 3 тысячи рублей. Стоимость эвакуации машины – в среднем 5 тысяч рублей, сутки хранения на штрафстоянке, начиная со вторых, обойдутся в 1 тысячу рублей.

3 июня Совет Федерации одобрил закон, разрешающий эвакуацию автомобилей из-под запрещающих знаков при наличии таблички "Работает эвакуатор".

Так, вводится ограничение на эвакуацию автомобиля в том случае, если рядом с запрещающим знаком не установлена табличка о том, что работает эвакуатор. При этом эвакуация прекращается, если причина задержания автомобиля может быть устранена до начала движения спецтранспорта.