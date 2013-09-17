Maserati Quattroporte: он такой один

Сидя за рулем шестого Maserati Quattroporte, ведущая программы "Москва рулит" Анастасия Трегубова вспоминает, как выглядели модели предыдущих поколений, какие знаменитости разъезжали на итальянце премиум-класса и скольким водителям посчастливилось держать руль знаменитого Maserati.

Когда садишься за руль автомобиля премиум-класса – в моем случае это Maserati Quattroporte, – всегда думаешь: а сколько человек смогут оценить эту машину не по фотографиям или видеоотчетам, а вживую? Думаете, это сложный вопрос? Ничего подобного!

Фото: Анастасия Трегубова

Напомню, итальянский четырехдверный премиум-седан выпускается с 1963-го года. Кстати, итальянцы долго не ломали голову над названием нового автомобиля: quattroporte переводится как "четыре двери". Так вот, на заре выпуска всего лишь 772 человека могли похвастаться тем, что им достался новенький Maserati Quattroporte. Как видите, первый тираж не дотянул даже до тысячи экземпляров. Зато среди них были такие люди, как Марчелло Мастроянни, Энтони Куин, британский актер с русскими корнями Питер Устинов и принц Монако Ренье III.

Фото: Анастасия Трегубова

Но этот результат меркнет по сравнению с выпуском второй серии Quattroporte в 1973-м году. Тринадцать машин. Да, всего лишь тринадцать Maserati Quattroporte вышло в люди. Вы подумали, что это дань эксклюзивности и ручной сборке? Нет, эта несчастливая цифра означала крупные проблемы у Maserati. В новом Quattroporte не впечатляли ни дизайн, ни техническая начинка - ничего. К тому же топливный кризис привел к тому, что в топовые версии Maserati Quattroporte ставили трехлитровые двигатели. Это на премиальный-то спортивный

седан – три литра и 200 лошадок. Курам на смех.

Фото: Анастасия Трегубова

Дальше лучше. Следующее поколение оказалось удачным: был собран 2141 седан. Лучше, чем 13, согласитесь.

На этой версии рассекали оперный певец Лучано Паваротти и президент Италии Сандро Пертини. А название третьего поколения Maserati Quattroporte писалось как Maserati 4porte.

Фото: Анастасия Трегубова

Следующее, четвертое поколение тоже выдало неплохое количество премиум-седанов – 2841 автомобиль.

На дворе шел 1994 год, и новый Maserati Quattroporte неуловимо напоминал своими спортивными линиями Alfa Romeo. Кстати, он продержался на конвейере до 2001 года.

Фото: Анастасия Трегубова

Пятое поколение четырехдверного седана дебютировало в 2003-м году. Продажи шли успешно – в 2012-м они перевалили отметку в 6200 автомобилей.

Но пришло и его время: после того как на рынок вышли Panamera от Porsche и Rapide от Aston Martin, дизайн итальянца нуждался в срочном обновлении.

Фото: Анастасия Трегубова

И вот оно пришло: Maserati Quattroporte шестого поколения. Кстати, аппетиты итальянцев растут – до конца 2015-го года планируется продать 50 тысяч автомобилей. По сравнению с провальным 1973-м (напомню, 13 машин!) это результат.

Правда, пока непонятно, что поможет достичь этой цифры: передняя оптика, как у Jaguar, или задние фонари, неуловимо напоминающие Audi? Вряд ли.

Впрочем, машина все же не потеряла настоящей итальянской харизмы и темперамента.

Так что своего покупателя в Москве Maserati обязательно найдет. В конце концов, на этой машине ездили Марчелло Мастроянни и Лучано Паваротти.

Анастасия Трегубова