Поломку светофора на юго-западе Москвы устранят в течение часа

Сломанный светофор на юго-западе столицы починят в течение часа, сообщили в пресс-службе Центра организации дорожного движения Москвы.

В результате сбоя механизма в районе на пересечении Мичуринского и Ломоносовского проспектов в утренний час пик образовались серьезные дорожные заторы, информирует РИА Новости.

Напомним, что по словам очевидцев заторов, движение транспорта было практически полностью парализовано не только на пересечении проспектов, но и на прилегающих к ним улицах.

Водители жаловались на непрофессионализм сотрудников ДПС, которые не спешили регулировать движение в местах скопления авто. Вместо этого дорожные полицейские устраивали "засады" там, где автомобилисты пытались объехать заторы.