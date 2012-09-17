Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 сентября 2012, 11:07

Транспорт

Поломку светофора на юго-западе Москвы устранят в течение часа

Сломанный светофор на юго-западе столицы починят в течение часа, сообщили в пресс-службе Центра организации дорожного движения Москвы.

В результате сбоя механизма в районе на пересечении Мичуринского и Ломоносовского проспектов в утренний час пик образовались серьезные дорожные заторы, информирует РИА Новости.

Напомним, что по словам очевидцев заторов, движение транспорта было практически полностью парализовано не только на пересечении проспектов, но и на прилегающих к ним улицах.

Водители жаловались на непрофессионализм сотрудников ДПС, которые не спешили регулировать движение в местах скопления авто. Вместо этого дорожные полицейские устраивали "засады" там, где автомобилисты пытались объехать заторы.

автомобили ДПС наземный транспорт

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика