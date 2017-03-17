Депутаты предложили разрешить покупку автомобилей за счет маткапитала

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Депутаты внесли в Госдуму законопроект, разрешающий отдельным категориям семей направлять средства материнского капитала на покупку российского автомобиля, сообщает РИА Новости.
Поправки были подготовлены группой парламентариев совместно с Национальным автомобильным союзом.
По мнению авторов, законопроект усилит стимулирующую роль материнского капитала. Речь идет о покупке только легковых автомобилей с не более чем восемью сидениями для пассажиров.
Поддержка будет действовать для семей, воспитывающих приемных детей или детей-инвалидов и многодетных.
Как поясняют депутаты в документе, именно эти категории нуждаются в дополнительных льготах. Приобретение автомобиля позволит им существенно упростить процесс воспитания ребенка и качество жизни семьи в целом.
Также в рамках инициативы предлагается выделять семьям земельные участки с развитой инфраструктурой и вместительные автомобили.
Против идеи высказался министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин, отметив, что такая поддержка будет гораздо дороже.