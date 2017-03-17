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17 марта 2017, 08:18

Общество

Депутаты предложили разрешить покупку автомобилей за счет маткапитала

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Депутаты внесли в Госдуму законопроект, разрешающий отдельным категориям семей направлять средства материнского капитала на покупку российского автомобиля, сообщает РИА Новости.

Поправки были подготовлены группой парламентариев совместно с Национальным автомобильным союзом.

По мнению авторов, законопроект усилит стимулирующую роль материнского капитала. Речь идет о покупке только легковых автомобилей с не более чем восемью сидениями для пассажиров.

Поддержка будет действовать для семей, воспитывающих приемных детей или детей-инвалидов и многодетных.

Как поясняют депутаты в документе, именно эти категории нуждаются в дополнительных льготах. Приобретение автомобиля позволит им существенно упростить процесс воспитания ребенка и качество жизни семьи в целом.

Ранее депутаты в Госдуме предложили заменить разовые выплаты маткапитала на ежемесячные, сумма которых будет варьироваться в зависимости от количества детей в семье. За одного ребенка предлагается выплачивать три тысячи рублей, за двух – восемь тысяч, а за трех – 15 тысяч.

Также в рамках инициативы предлагается выделять семьям земельные участки с развитой инфраструктурой и вместительные автомобили.

Против идеи высказался министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин, отметив, что такая поддержка будет гораздо дороже.

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