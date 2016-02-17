Форма поиска по сайту

17 февраля 2016, 20:05

Транспорт

На западе Москвы угнали элитный Porsche Panamera

Фото: wikipedia.org

На западе Москвы неизвестные угнали элитную машину Porsche Panamera. Как сообщили m24.ru в столичном главке МВД, угон произошел в районе Солнцево.

В настоящее время для розыска угонщиков в столице введен план "Перехват". По информации некоторых СМИ, стоимость нового автомобиля оценивается от 5 до 13 миллионов рублей.

Напомним, накануне в центре Москвы полицейские задержали водителя, управлявшего автомобилем Range Rover. Как оказалось, находившийся за рулем молодой человек, 28-летний гражданин одного из государств СНГ, не был владельцем машины.

Правоохранители установили, что задержанный, являясь сотрудником столичной автомойки, воспользовался своим служебным положением и совершил угон автомобиля клиента. Сумма ущерба составила около 1,5 миллиона рублей. В настоящее время автомобиль возвращен владельцу.

