«Коммерсантъ»: понедельник, 16 июля 2012 года

Дело об обналичивании требует домашнего режима
Задержаны два бывших сотрудника Мастер-банка
Получило продолжение скандальное уголовное дело о незаконном обналичивании должностными лицами КБ «Мастер-банк» и АКБ «Золостбанк» более 2 млрд руб. В рамках расследования были задержаны два бывших ведущих специалиста управления по работе с крупным бизнесом КБ «Мастер-банк» Сергей Кормщиков и Игорь Бабич.
Александр Жеглов, «Коммерсантъ»
Сергей Собянин заслал парламентариев
Депутатам не находится места в старой Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин отменил строительство задуманного еще четыре года назад Юрием Лужковым парламентского центра у станции метро «Баррикадная». На этом участке находится стадион «Красная Пресня», из которого чиновники теперь решили сделать тренировочное поле для чемпионата мира по футболу в 2018 году.
Халиль Аминов, «Коммерсантъ»
Талонную систему меняют на карточную
Автовладельцы будут возить с собой диагностическую карту
Госдума приняла поправки к законодательству, полностью исключив из него понятие талона технического осмотра (ТО). Вместо него вводятся диагностические карты — документы о техническом состоянии машины, которые будут вести сертифицированные автосервисы. При этом водители смогут проходить ТО и вести карты у официальных дилеров автоконцернов. На основании карт будут оформляться и полисы ОСАГО. Эксперты считают, что новый порядок жизнь автолюбителям не упростит.
Александр Воронов, «Коммерсантъ»
Россия направляет посольства в Twitter
МИД РФ начнет применять «мягкую силу»
Российский МИД активно взялся за освоение цифровой дипломатии. По данным “Ъ”, на ближайшее время запланированы создание страниц ведомства в Facebook и увеличение числа посольских микроблогов в Twitter, а на минувшей неделе МИД РФ запустил первый аккаунт в YouTube. Реализация этих планов станет одним из инструментов «мягкой силы», осваивать которую МИДу поручил президент Владимир Путин. Впрочем, по оценкам экспертов, Россия вряд ли сможет догнать в этом США.
Елена Черненко, «Коммерсантъ»
Парижский пшик
Гостей посольства Франции полило духами и дождем
В посольстве Франции в России отпраздновали День взятия Бастилии. Несмотря на разгар рабочего дня, гостям посольства так понравилось играть в петанк, закусывая мороженым, что разогнать их смог только ливень.
Евгения Милова, «Коммерсантъ»