Поддать газу: стоит ли переводить автомобиль на альтернативное топливо

Установка газового баллона на автомобиль в гаражном автосервисе. Фото: ИТАР-ТАСС

Постоянное дорожающий бензин часто подталкивает автовладельцев к мысли о том, что неплохо бы перевести машину на более дешевый газ. Сетевое издание М24.ru рассказывает о плюсах и минусах разных видов топлива и объясняет, почему установка на машине газовой системы одним поможет ощутить реальную экономию, а у других не окупится никогда.

Одно из главных преимуществ газа – это, разумеется, его невысокая, по сравнению с бензином, цена. Пропан-бутановая смесь, которая чаще всего используется в автомобилях, в среднем стоит в два раза дешевле бензина. Правда, нужно помнить, что и расход этого топлива несколько выше, примерно на 10-15 процентов, но тем не менее, экономия все равно существенна, особенно при большом пробеге автомобиля.

Кроме этого, в отличие от бензина, газ не содержит вредных примесей, таких как свинец и сера, которые постепенно разрушают детали двигателя. Газ легко смешивается с воздухом и равномерно наполняет цилиндры однородной смесью, которая полностью сгорает, не образуя нагара на поршнях, клапанах и свечах зажигания, к тому же газ, в отличие от бензина, не смывает масляную пленку со стенок цилиндров. Газ горит медленнее бензина, снижая нагрузки на цилиндры и поршни, поэтому двигатель работает "мягче" и тише.

Все эти факторы продлевают срок службы двигателя на 30-40 процентов, кроме этого, в два раза реже придется менять масло и свечи.

Установка газобаллонного оборудования не предполагает отказа от бензиновой системы питания, при желании автовладелец может легко переключиться на традиционный вид топлива. Такая комбинированная система сводит к нулю риск прекращения езды при поломке системы питания, что особенно важно при поездках на большие расстояния.

Автомобильные эксперты отмечают, что газовая аппаратура, устанавливаемая на инжекторные автомобили, может послужить и противоугонной системой: отсоединив легкосъемный коммутатор, можно надежно заблокировать подачу обоих видов топлива при попытке несанкционированного пуска двигателя.

Установка газобаллонного оборудования обойдется в зависимости от типа автомобиля от 15 до 60 тысяч рублей, эти расходы могут окупиться меньше, чем за год только в случае, если авто проезжает в месяц не менее 1,5-2 тысяч километров и потребляет достаточно много топлива. Если же машина используется для редких выездов за покупками и на дачу, ставить новую топливную систему нецелесообразно. При установке системы машину оборудуют баллонами для газа, средствами подготовки газа к подаче в двигатель (редукторы, снижающие давление газа, подогреватель газа, фильтры), устройствами подачи топлива в цилиндры (смесители, дозаторы, форсунки), контрольно-измерительными и предохранительными устройствами (указатель запаса топлива, датчики утечки газа, система звуковой и визуальной сигнализации), узлом заправки топлива (наполнительные вентили, краны), а также трубопроводами высокого и низкого давления.

Но у газобаллонного оборудования есть и свои минусы. Например надо быть готовым к тому, что если вы ставите газ на новый автомобиль, он снимается с гарантийного обслуживания. Кроме этого, машина, оборудованная газовой установкой, должна иметь соответствующую пометку в техпаспорте. Если вы собирается купить автомобиль и перевести его на газ, то лучше установить газобаллонную систему до постановки автомобиля на учет в ГИБДД. Иначе придется менять техпаспорт. Еще одна проблема заключается в том, что газ есть далеко не на всех заправках. Помимо этого, существует, хотя и маловероятная, опасность взрыва. Автомобиль, оборудованный двумя топливными системами, теоретически представляет большую угрозу, чем работающий только на бензине. В таком автомобиле придется отказаться от курения, а для многих водителей это может стать решающим аргументом в пользу бензина. Также машина теряет свои динамические характеристики из-за нарушения развесовки, поскольку тяжелый баллон в багажнике не только занимает место, но и отрицательно влияет на управляемость. А неправильно настроенная газовая система может привести к серьезным поломкам двигателя.

Говоря об альтернативном бензину топливе, нельзя не вспомнить электромобили. Прошлым летом на территории Москвы было построено 28 заправок для электрокаров, затем были открыты еще четыре. Подзарядить электромобиль на такой заправке стоит 30 рублей, а ночное время 11 рублей в час. У этих машин тоже есть свои недостатки – высокая цена и высокий расход энергии в морозную погоду.

Григорий Медведев