В столице утилизировали почти тысячу бесхозных машин за полтора года

Фото: ТАСС/Красильников Станислав

Почти тысячу бесхозных машин утилизировали в Москве за последние полтора года, сообщает mos.ru.

По словам руководителя департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Александра Самсонова, начиная с октября 2014 года по апрель 2016 года, суды признали бесхозными 1311 автомобилей.

Согласно правилам, брошенный транспорт увозят на временные стоянки, где по истечении трех месяцев признают в судебном порядке бесхозным. После этого автохлам утилизируют.

Для временного хранения в столице создано 13 специальных площадок с круглосуточной охраной, освещением, ограждением и другой инфраструктурой. Сейчас там стоят более четырех тысяч забытых владельцами машин.

Ранее m24.ru сообщало, что с начала 2016 года московские коммунальщики обнаружили 505 бесхозных автомобилей. Почти половину из них – 236 машин – отнесли к категории брошенных разукомплектованных технических средств (БРТС) и принудительно эвакуировали на спецстоянки.

В этом году около 67 процентов брошенных машин вывезли на основании жалоб москвичей, оставленных на портале "Наш город".

КАК АВТОМОБИЛЬ ПРИЗНАЮТ БЕСХОЗНЫМ: Специальная комиссия обследует автомобиль и составляет акт, на основании которого в течение 14 дней владелец должен привести машину в порядок или убрать.

Если этого не сделать, машину заберут на спецстоянку, где она будет ждать своего владельца еще три месяца./LI]



Автомобиль признается бесхозным, если: не имеет собственника или тот от него отказался, не подлежит восстановлению после ДТП или у авто нет одного из конструктивных элементов, например, колес, стекол, дверей.

После этого машину отправляют на утилизацию.



Брошенными признают автомобили, которые простояли на проезжей части (во дворе) более 30 суток или если невозможно установить владельца. Также, если машины не подлежат восстановлению после ДТП или разукомплектованы (нет колес, стекол, дверей или других элементов кузова).

Пожаловаться на брошенный автотранспорт жители могут в управу своего района или на портал "Наш город". Информацию об автомобиле и о том, куда он был перемещен, можно найти на сайтах управ. Также все сведения передаются в единый диспетчерский центр ГКУ "Администратор московского парковочного пространства".