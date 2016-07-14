Столица пережила сильнейшую грозу

Накануне на столицу обрушился тропический ливень, гроза и сильный ветер. Коммунальщики и спасатели ликвидируют последствия вчерашнего урагана. По данным МЧС, в Москве и области повалены более 300 деревьев. О том что делать, если на вашу машину упало дерево, в эфире радиостанции "Москва FM" рассказал автоюрист Сергей Радько.

"Тем автовладельцам, у которых нет КАСКО, вряд ли придется рассчитывать на компенсацию. Потому что если грозу и ураган можно расценить как стихийное бедствие, то найти виновника в причинении вреда, который возместит причиненный ущерб по ОСАГО, практически невозможно", – объяснил Радько.

Если у владельца пострадавшего авто нет КАСКО, в первую очередь необходимо вызвать местного участкового или полицию, чтобы зафиксировать факт повреждения машины. Затем нужно найти компанию, которая отвечает за ту территорию, на которой растет дерево – предъявить претензии можно будет именно к ним.

"Отмечу, что если, например, Гидрометцентр даст справку о том, что на территории происшествия наблюдались нехарактерные для данного места явления, то вину управляющей компании в причинении ущерба вряд ли получится усмотреть", – добавил эксперт.

По словам Радько, во многих полисах КАСКО есть отметка о том, что ущерб, полученный в результате стихийных бедствий, возмещению не подлежит. По этой причине владельцам расширенных полисов необходимо внимательно просмотреть свои документы, чтобы уточнить, является ли этот случай страховым.

Все упавшие деревья в течение нескольких часов вывезут из города

В среду вечером в Москве прошла гроза, сопровождавшаяся ливнем, штормовым ветром и в некоторых районах столицы крупным градом. Сергей Собянин назвал грозу самой сильной за последние годы.

В столице и Подмосковье повалено более 300 деревьев, повреждено 22 автомобиля и подтоплено 27 участков в результате прошедшей накануне грозы.

Бороться с последствиями город начал сразу, как только гроза стихла. Всю ночь коммунальные службы распиливали поваленные деревья, расчищали стоки от веток и листьев, откачивали накопившуюся в низинах воду. На ликвидацию последствий привлечено более 500 человек и около 150 единиц техники.

Из-за падений деревьев и ударов молний пострадали семь человек, сорвало кровлю с десяти жилых домов. Временно было остановлено движение поездов метро в районе филевского парка. А в аэропорту Шереметьево задержали пять рейсов – сейчас столичные авиаузлы работают в штатном режиме.