Москвича задержали за ложный донос о краже автомобиля

Фото: ТАСС/Павел Смертин
Полицейские задержали 29-летнего жителя столицы, которого заподозрили в заведомо ложном доносе об угоне его автомобиля, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
Как рассказал молодой человек в полиции, он припарковал свой автомобиль KIA возле одного из домов по Тихорецкому бульвару, а утром обнаружил пропажу машины. Сумма ущерба составила 650 тысяч рублей.
В ходе расследования выяснилось, что заявитель сам добровольно передал ключи от автомобиля своему знакомому в счет погашения долга, о чем свидетельствует расписка. Таким образом мужчина рассчитывал получить страховую выплату.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Заведомо ложный донос". В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
