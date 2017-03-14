Москвича задержали за ложный донос о краже автомобиля

Фото: ТАСС/Павел Смертин

Полицейские задержали 29-летнего жителя столицы, которого заподозрили в заведомо ложном доносе об угоне его автомобиля, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

Как рассказал молодой человек в полиции, он припарковал свой автомобиль KIA возле одного из домов по Тихорецкому бульвару, а утром обнаружил пропажу машины. Сумма ущерба составила 650 тысяч рублей.

В ходе расследования выяснилось, что заявитель сам добровольно передал ключи от автомобиля своему знакомому в счет погашения долга, о чем свидетельствует расписка. Таким образом мужчина рассчитывал получить страховую выплату.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Заведомо ложный донос". В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

[URLEXTERNAL=http://pravila.m24.ru//site/SeeInstruction/135]Как правильно снять автомобиль с учета[/URLEXTERNAL]