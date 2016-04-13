Ученики автошкол попробуют управлять автомобилем в "опьяняющих" очках

Фото: ТАСС/Александр Кондратюк

Ученики столичных автошкол смогут опробовать очки-тренажер, имитирующие состояние алкогольного опьянения. Об этом заявила руководитель проекта "Автотрезвость", научный сотрудник Проблемной лаборатории организации и безопасности движения МАДИ Маргарита Плотникова.

По ее словам, для курсантов автошкол будет проводить полуторачасовое занятие, состоящее из пяти блоков. "Первая тема – это статистика. Затем обсуждаем, как алкоголь влияет на организм человека. Следующий блок – влияние алкоголя на риски вождения и на поведение водителя. Далее проводим практические упражнения с очками "Фатальное зрение" и на основе полученных ощущений вместе со слушателями обсуждаем, как меняются зрение, координация, тактика и стратегия водителя в принятии решений во время движения", – цитирует ее Агентство "Москва".

Сначала будущие водители попробуют управлять автомобилем без очков, а затем выполнят несколько упражнений с тренажером. Им нужно будет попасть пальцем или ключом в цель на стене, пройти прямо по указанной линии, встать ногами на "педали автомобиля" и сделать "восьмерку", не сбив при этом конусы.

В Москве проект запустят уже в мае этого года.

Новые правила получения водительских прав

Новые правила приема экзаменов на водительские права в ГИБДД вступят в силу 1 сентября 2016 года.

На теоретическом экзамене будет четыре тематических блока по 5 вопросов. На работу будет дано 20 минут. Если кандидат допустит одну ошибку, то ему придется ответить на 5 дополнительных вопросов за пять минут, если две – то еще на 10 вопросов за десять минут. В случае неправильных ответов, претендента отправят на пересдачу.

Также повторно сдавать экзамен будут те, кто допустил три ошибки в целом или две в одном тематическом блоке.

На автодроме будущие водители категории "В" будут сдавать "трогание на подъеме", "змейку", "въезд в бокс", "параллельную парковку" и "проезд регулируемого перекрестка", а также "маневрирование в ограниченном пространстве". А для водителей мопедов и мотоциклов отменили скоростное маневрирование из-за отсутствия у многих автошкол соответствующей площадки.