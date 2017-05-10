Опубликован рейтинг самых популярных в России иномарок с пробегом

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Аналитическое агентство "Автостат" составило рейтинг самых продаваемых иномарок с пробегом по итогам первого квартала 2017 года. Об этом сообщается на портале агентства.

Самой популярной моделью на вторичном рынке стал Ford Focus. За первый квартал в России продали более 28,1 тысячи таких автомобилей. Это на пять процентов больше, чем годом ранее. На втором месте оказалась Toyota Corolla (22,1 тысячи перепроданных машин). Тройку лидеров замыкает бизнес-седан Toyota Camry. С января по апрель этот автомобиль перепродали более 16 тысяч раз.

В десятку также вошли Renault Logan, Daewoo Nexia, Opel Astra, KIA Rio и Volkswagen Passat. В исследовании отмечается, что с начала года объем вторичного рынка иномарок в России составил 794,4 тысячи единиц. Это на 2,9 процента больше, чем в прошлом году.