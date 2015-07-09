Продажи машин премиум-класса начали расти – эксперт

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

За июнь 2015 года было продано около 140 тысяч новых автомобилей в премиальном сегменте, что почти на 30 процентов меньше, чем в июне прошлого года.

Президент группы компаний "Фаворит Моторс" Владимир Попов рассказал в эфире радиостанции "Москва FM", что с начала лета продажи машин немного выросли по сравнению с маем.

"Уже в июле все идет веселее процентов на 10, чем в июне. А в июне было лучше процентов на 25, чем в мае. Для того, чтобы продажи в премиальном сегменте шли хорошо, нужно несколько факторов. Во-первых, должно появиться больше богатых, а они не появляются. Во-вторых, должно пройти три года с момента последней покупки", – пояснил он.

В июле продажи машин премиум-класса выросли на 10% – эксперт

По словам эксперта, в последнем квартале прошлого года машины были перепроданы на два квартала вперед. "Если пересчитать цены на автомобили из евро в рубли на конец декабря, выгода получалась порядка 35 процентов. Многие потребители оформляли покупки не потому, что им нужна была машина или хотелось купить новинку, а только потому, что свои двухлетние машины они покупали значительно дороже, чем совершенно новые в декабре", – добавил он.

По мнению Попова, в ближайшее время должен вырасти спрос в низшем и среднем ценовом сегменте.

Как пишет РБК, в июне основные бренды премиального сегмента продемонстрировали падение продаж, опережающее темпы снижения рынка в целом. Например, Porsche, впервые за восемь месяцев ушел в минус.

Отметим, по итогам пяти месяцев 2015 года российский авторынок сократился на 37,7 процентов. Продано 641933 автомобиля против более 1 миллиона автомобилей за аналогичный период прошлого года.

С января по май 2015 года, лидерство на рынке удерживает группа компаний АВТОВАЗ-Renault-Nissan, реализовавшая за 5 месяцев 2015 года 220,8 тысяч автомобилей. Однако, несмотря на первое место в десятке лучших, группа потеряла 30,3 процента продаж, по сравнению с первыми пятью месяцами 2014 года. Ее доля рынка составила 34,4 процента.

На втором месте – Hyundai-KIA с объемом продаж 129,4 тысяч автомобилей. По сравнению с аналогичным периодом 2015 года, группе компаний удалось реализовать на 13,6 процентов меньше машин.

На третьем – группа Volkswagen, продавшая 66,4 тысяч авто. При этом именно у нее из тройки лидеров самый высокий процент снижения объемов продаж – 40,7 процентов.