Российский авторынок вырос в мае на 15%

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Продажи легковых автомобилей на российском рынке в мае выросли почти на 15 процентов по сравнению с показателями прошлого года, сообщает пресс-служба Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

Всего в мае было реализовано 124 990 машин. А за первые мять месяцев 2017 года продажи увеличились на 5 процентов и составили 577 449 автомобилей.

Как отметил председатель комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер, российский автомобильный рынок в третий раз подряд продемонстрировал солидный рост, положительная динамика наблюдается для большинства игроков на рынке.

Лидерами рынка остались автомобили Lada, в мае продажи увеличились на 22 процента – до 25 тысяч машин. На втором месте находятся Kia (рост на 26 процентов – до 15 121 автомобиля), затем следуют Hyundai (прибавил 13 процентов, продано почти 12 тысяч авто), Renault (около 11 тысяч машин) и Toyota (7 898 машин).