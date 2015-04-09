Cписок попадающих под налог на роскошь авто расширили в полтора раза

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Минпромторг в полтора раза расширил список автомобилей, которые попадают под налог на роскошь. Список расширился на 92 машины ценой дороже 3 миллионов рублей. Документ размещен на сайте ведомства.

Список расширили в связи с тем, что из-за скачков курса валют некоторые машины подорожали и стали стоить больше трех миллионов рублей. Так, в прошлом году в категории автомобилей стоимостью от трех до пяти миллионов рублей было 100 наименований, а в этом уже 165.

Кроме того, в категорию машин, цена которых выше 15 миллионов рублей, попали 17 моделей. Это на четыре наименования больше, чем в 2014 году. В списке такие иномарки, как Aston Martin, Bentley Mulsanne, Bugatti, Rolls-Royce и Ferrari.

Напомним, с 1 января 2014 года вступили в силу поправки в Налоговый кодекс, по которым дорогие (от 3 миллионов рублей) машины будут облагаться повышенной ставкой транспортного налога.

Так, коэффициент 1,1 будет действовать в отношении автомобилей стоимостью от 3 до 5 миллионов рублей, с года выпуска которых прошло от двух до трех лет; 1,3 – на машины от 3 до 5 миллионов рублей, возрастом от года до двух лет.

Полуторный коэффициент для машин стоимостью от 3 до 5 миллионов рублей и не старше года; двойной – для авто от 5 до 10 миллионов рублей, с года выпуска которых прошло не более пяти лет; тройной – для машин от 10 до 15 миллионов рублей включительно, но не старше 10 лет и для автомобилей стоимостью от 15 миллионов, с года выпуска которых прошло не более 20 лет.