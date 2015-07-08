Автомобилистам могут ограничить проезд через дворы

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Мосгордума может ввести ограничения на проезд автомобилей через дворы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на председателя комиссии по городскому хозяйству и жилищной политике Степана Орлова.

"Были высказаны соответствующие предложения об ограничении движения автомобилей во дворах. Наша комиссия подумает, нуждается ли этот вопрос в регулировании. Действительно, такие проблемы есть. Это нужно изучать", – сказал Орлов.

По его словам, данное предложение поступило в ходе обсуждения законопроекта об увеличении размера штрафа для нелегальных перевозчиков в Москве и призвано бороться с "нелегальными маршрутами, которые в том числе иногда и проходят по дворам жилых домов".

Напомним, что Мосгордума приняла закон, по которому штрафы для нелегальных перевозчиков увеличиваются в 10 раз – с 50 до 500 тысяч рублей. Штрафы введены за перевозки автобусами по маршрутам, не зарегистрированным в установленном правительством Москвы порядке.