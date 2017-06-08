Стали известны регионы с самым большим числом мошенничеств в ОСАГО

Фото: ТАСС/Антон Тушин

Рейтинг проблемных регионов по количеству мошенничеств с ОСАГО возглавили Волгоградская и Челябинская области, а также Ингушетия. Об этом сообщает ТАСС.

При составлении рейтинга анализировались данные за I квартал 2017 года. Наименее проблемными регионами стали Якутия, Калининградская и Сахалинская области.

В этот период резко ухудшила позиции Свердловская область, в которой выросла частота страховых случаев по ОСАГО с 5,7 процента до 7,3 процента при общем снижении аварийности на дорогах.

Основной видом мошенничества в ОСАГО остаются криминальные автоюристы, наносящие ущерб около 20 миллиардов рублей. На втором месте – изготовление, распространение и использование поддельных полисов ОСАГО, что обернулось ущербом в 10–15 миллиардов рублей. И на последнем месте оказалось мошенничество со стороны страхователей, ущерб – примерно 7–10 миллиардов рублей.