Почти тысячу Nissan Terrano отзывают в России из-за ошибки в спецификации

Фото: facebook.com/nissanrussia

Компания "Ниссан Мэнуфэкчуринг РУС" – российский дилер Nissan – отзывает в России 976 кроссоверов Terrano, произведенных с марта по ноябрь минувшего года, сообщает пресс-служба Росстандарта.

Причиной отзыва автомобилей называется выявленная ошибка, допущенная при выпуске проектной документации. Уточняется, что на некоторых машинах с базовой комплектацией могли быть установлены рулевые колеса некорректной спецификации. Из-за этого существует вероятность некорректной стыковки рулевого колеса с подрулевым переключателем рулевой колонки, что может послужить причиной включения сигнализатора неисправности подушки безопасности.

На автомобилях Nissan Terrano, подлежащих отзыву, будет проведена замена рулевого колеса и, при необходимости, подрулевого переключателя. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.