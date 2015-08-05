За полгода в России продали всего 50 электрокаров

Фото: m24.ru

За первую половину 2015 года в России продали менее 50 электромобилей, говорится в исследовании агентства "Автостат". Это на четверть меньше, чем год назад.

Почти 70% от этого объема занимает Tesla, за первые шесть месяцев было продано 30 экземпляров. Еще 9 машин приходятся на электромобиль Nissan Leaf, продажи которого, впрочем, выросли на 125%. Оставшиеся 4 автомобиля - это Mitsubishi i-MiEV.

"Росту популярности электромобилей в России мешает отсутствие необходимой инфраструктуры и законодательных актов, которые могли бы поощрить их покупателей", - считает ведущий аналитик "Автостата" Азат Тимерханов.

Он добавил, что нельзя забывать и о высокой цене электромобилей, которая не по карману многим автолюбителям. "То же самое относится и к так называемым "гибридным" автомобилям, которые также имеют довольно высокую стоимость", - подчеркнул Тимерханов.

Отметим, в прошлом году в России было продано 140 электромобилей, из которых 82 - Tesla. В 2013 году на территории России было реализовано 96 электромобилей.

Ранее m24.ru сообщало, что компания Volvo объявила об отзыве 413 внедорожников Volvo XC90, произведенных в 2015 году.

Причиной такого решения послужила вероятность того, что на автомобилях, подпадающих под отзыв, электропроводка системы защиты от бокового удара в передних сиденьях могла быть неправильно смонтирована. Из-за этого в машинах может быть повреждена изоляция проводов.

Владельцам автомобилей представители компании сообщат о необходимости предоставить свою машину в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.

На всех автомобилях будет проведена проверка и при необходимости изменено положение жгута проводов. Все ремонтные работы будут бесплатными для владельцев.

В начале года компания Toyota отзывала с российского рынка 787 автомобилей модели Highlander, реализованных с 20 июня по 30 сентября 2014 года.

Причина проведения кампании – вероятность утечки топлива из рампы. По мнению специалистов, дефект мог проявить себя из-за нарушения технологии во время сварки.