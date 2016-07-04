Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 июля 2016, 13:48

Транспорт

В Новомосковском округе загорелась квартира многоэтажного дома

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

В Новомосковском округе столицы произошел пожар в квартире многоэтажного дома № 9 на Радужной улице, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.

Возгорание случилось на 24 этаже. По предварительным данным, пострадавших нет. Спасатели из 13 подразделений оперативно прибыли на место происшествия. Сотрудники МЧС ликвидировали пожар, однако, сделать это было проблематично из-за припаркованных рядом машин.

В этой связи экстренные службы ранее просили автомобилистов заранее выбирать пути объезда, чтобы не создавать препятствий для работы спецтехники. Более подробная информация уточняется.

автомобили пожары спасатели многоквартирные дома возгорания экстренные службы тушение пожаров чп

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика