В Новомосковском округе загорелась квартира многоэтажного дома

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

В Новомосковском округе столицы произошел пожар в квартире многоэтажного дома № 9 на Радужной улице, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.

Возгорание случилось на 24 этаже. По предварительным данным, пострадавших нет. Спасатели из 13 подразделений оперативно прибыли на место происшествия. Сотрудники МЧС ликвидировали пожар, однако, сделать это было проблематично из-за припаркованных рядом машин.

В этой связи экстренные службы ранее просили автомобилистов заранее выбирать пути объезда, чтобы не создавать препятствий для работы спецтехники. Более подробная информация уточняется.