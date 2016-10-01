Полисы ОСАГО, сезон фонтанов, выделенки: что изменится в Москве с октября

Каждый месяц в жизни москвичей происходят разнообразные перемены. С 1 октября перестанут выпускать полисы ОСАГО старого образца. Завершается сезон фонтанов в городе. Обо всех изменениях читайте в материале m24.ru

Фото: m24.ru/Александр Авилов

СНИЛС

Пенсионный фонд России запустит пилотный проект по моментальной выдаче страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС). Услугой могут воспользоваться жители Москвы, Пензенской области, Башкортостана и несколько других регионов.

Получить СНИЛС на месте можно будет предъявив в Пенсионном фонде или многофункциональном центре паспорт и заполнив анкету. Эти документы сразу же отправят на центральный сервер, а затем придет ответ с присвоением уникального номера.

На месте будет выдаваться незалиминированная бумажка. Чтобы получить страховое свидетельство на зеленом бланке с ламинацией, придется подождать: на это уйдет от пяти дней до трех недель, в зависимости от региона. В Москве его выдадут за пять дней. Старт проекта перенесен на неопределенный срок.

СНИЛС – страховой номер индивидуального лицевого счета. Под ним гражданин числится в системе обязательного пенсионного страхования. СНИЛС необходим для формирования пенсии, получения госуслуг в электронном виде и льгот.



Полисы ОСАГО

Зеленые полисы ОСАГО перестанут выпускать с 1 октября. Введение документа нового образца поможет избежать мошенничеств. У нового розового бланка больше степеней защиты, его сложнее печатать.

На бланке полиса в верхнем правом углу появился QR-код, причем планируется, что он будет динамическим: при отгрузке с Госзнака QR-код будет содержать информацию о том, какой компании бланк отгружен, а потом его будут дополнять данными об автовладельце и его автомобиле.

Фон бланка стал сложнее: там изображены графические фигуры и появилась цветовая "растяжка" между желтым, розовым и сиреневым цветами. Еще изменился шрифт, поменялся размер и расположение водяных знаков. В полис будет встроена новая металлизированная нить, причем мошенникам для изготовления подделки потребуется не менее двух лет.

Слева – старый полис, справа – новый. Фото: autoins.ru

По оценкам специалистов, "липовых" полисов на рынке автострахования на сегодняшний день около 2 миллионов. Привычные зеленые бланки давно научились подделывать в типографиях за рубежом и продавать клиентам таким образом, чтобы даже при проверке на сайте Российского союза автостраховщиков у водителей не возникало сомнений.

Помимо этого, полисы крадут. Получив бланки, мошенники размещают объявления в интернете.

Сезон фонтанов в Москве

Закрытие сезона фонтанов в Москве запланировано на 1 октября. Однако окончательный график будет зависеть от погоды. Всего в Москве 594 фонтана и других водных устройств, в том числе 347 фонтанов эксплуатируют городские организации и 247 фонтанов – коммерческие структуры.

Самый крупный фонтанный комплекс в столице расположен на Манежной площади, он включает в себя 12 установок. Самый объемный, на 15 тысяч кубометров воды, расположен на Поклонной горе.

Московские фонтаны работают с 28 апреля ежедневно с 08:00 до 23:00, а по праздникам и выходным – до полуночи.

Выделенные полосы

Новая выделенная полоса для общественного транспорта заработает с первого октября в центре столицы. Выделенка пройдет по Театральному проезду, Охотному Ряду, Моховой и Боровицкой площади. Она соединит магистральными наземными маршрутами район Покровки, Китай-город и Лубянку с Тверской улицей, Новым Арбатом и Кропоткинской.

С Боровицкой площади выделенная полоса продолжится через Большой и Малый Каменные мосты (улица Серафимовича), выходя затем на Большую Якиманку и Ленинский проспект. Таким образом, будет образован непрерывный коридор для движения общественного транспорта из ТиНАО в самый центр города.

Фото: mos.ru

Еще одна новая выделенная полоса с 1 октября пройдет по Таганской улице от одноименной площади по направлению в область. Ввод выделенки длиной 2,3 километра повысит скорость передвижения общественного транспорта . на этом участке на 15–30 процентов.

Шесть выделенных полос откроют в Москве 8 октября. Движение общественного транспорта по выделенным полосам пустят:

На участке Кремлевского кольца по крайней левой стороне, общественный транспорт будет двигаться навстречу автомобилям;

По двум сквозным проездам на Садовом кольце;

По Таганской улице от Таганской площади в сторону области;

По Воздвиженке;

На участке Малой Дмитровки от Настасьинского переулка до Страстного бульвара.

В ЦОДД считают, что после открытия выделенок общественный транспорт сможет перевозить на 30–50 процентов больше пассажиров.

По "выделенке" имеет право передвигаться наземный общественный транспорт, экстренные службы, а также легковые такси и школьные автобусы. По выделенной полосе могут ехать велосипедисты по крайней правой стороне.



Зарплата два раза в месяц

С 3 октября всех работодателей обяжут выплачивать зарплату не реже чем два раза в месяц. Изменения в Трудовой кодекс вступают в силу с 3 октября. По мнению специалистов, на выдачу годовой премии, так называемой 13-й зарплаты, нововведения не повлияют.

Как правило, бухгалтерии не успевают подвести итоги финансового года к январю, и денежные поощрения сотрудники получают к марту или позже. Новые поправки не ограничивают работодателей в сроках выдачи премий. Поэтому, как поясняют специалисты, в 2017 году не стоит ждать 13-й зарплаты в январе.

Ремонт развязок

Фото: ТАСС/Митя Алешковский

К 1 октября строители обещают завершить ремонт семи развязок на пересечениях МКАД с вылетными магистралями отремонтируют. Там уложат новый двухслойный асфальт.

Планируется отремонтировать следующие семь развязок:



на пересечении с Ленинградским проспектом;

на пересечении с Ярославским шоссе;

на пересечении с Каширским шоссе;

на пересечении с Рублевским и Рублево-Успенским шоссе;

на пересечении с Варшавским шоссе;

на пересечении с Ленинским проспектом;

на пересечении с Можайским шоссе.

Определи вид спорта для ребенка

С 1 октября в Москве стартует проект "Помощь родителям в выборе вида спорта для детей". Цель проекта – помочь родителям выбрать вида спорта для своего ребенка.

Для этого в городе открываются 11 центров тестирования на базе училищ олимпийского резерва и спортивных школ, где тесты будут проводить тренеры, профессиональные спортсмены и спортивные медики.

Тестирование одного ребенка занимает до двух часов. Каждый центр может принять в день около 25 человек. Центры принимают детей в возрасте от 6 до 12 лет с 9:00 до 18:00. Записаться на тестирование можно по телефону (495) 788-11-11 ежедневно с 9:00 до 18:00, включая выходные дни.

Всего в спортивных школах Москомспорта развивается 81 вид спорта. Есть из чего выбрать!

Пятый оператор каршеринга

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

В начале октября в Москве начнет работу пятый оператор городского каршеринга – BelkaCar. Водители будут оплачивать использование авто оператора с КАСКО по тарифу восемь рублей за минуту. Ожидание будет стоить два рубля в минуту, а суточный прокат – 2,7 тысячи рублей.

Первые клиенты компании получат промо-коды на скиду 300 рублей. Подписывать документы для аренды машин в офисе компании не придется – регистрация новых клиентов будет происходить online.

В столице уже работают четыре оператора каршеринга: YouDrive, Anytime, Car5 и "Делимобиль". Парк прокатных автомобилей в городе насчитывает 900 машин. К концу года он может вырасти до 1500 авто.

