Когда спутник не помеха. Как ездить по Москве без навигатора

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Праздники закончились, но многим хочется продолжить отдых, а не ездить на работу. И некоторые популярные навигационные системы иногда помогают в этом, "телепортируя" москвичей с улиц города прямо в моря, что, конечно, забавно, но доставляет неудобства, если торопишься по делам.

О том, как быстро объехать заторы и не стать заложником геолокации, порталу Москва 24 рассказал член общественного совета при Министерстве транспорта РФ, в прошлом профессиональный таксист Андрей Попков.

"Сегодня много людей ездят просто по навигатору − даже не смотрят по сторонам. Они полностью полагаются на электронику, поэтому не знают город, не запоминают маршруты. Но техника может давать сбои, да и ситуация на дороге меняется значительно быстрее, чем обновляется карта", – считает Андрей Попков.

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев



Звучит логично, но можно возразить, что ездить по памяти хорошо в маленьких городах. А такой огромный мегаполис, как Москва, невозможно выучить полностью. Однако Андрей Попков утверждает обратное.

"Я приехал в Москву в конце 1980-х годов, и, пока работал профессиональным водителем, никогда не было проблемой найти нужную улицу или дом. На то, чтобы узнать и запомнить город, у меня ушло всего два года. Даже сейчас я езжу без навигатора: да, какие-то проектируемые проезды не сразу найдешь, но основные ориентиры и главные улицы района всегда закрепляются в памяти, а на месте можно сориентироваться", – подчеркивает бывший таксист.

Это может показаться невероятным, но для того, чтобы узнать Москву и ездить по ней без навигатора, не нужна особая подготовка. Нет нужды даже работать в такси. Достаточно помнить несколько основных принципов, которыми поделился собеседник портала Москва 24.

Скриншот: Яндекс.Пробки



Во-первых, для Москвы характерна четкая схема организации улиц и районов. Основные магистрали расходятся радиально, то есть лучами, от центра города к области. Их связывают четыре кольцевых магистрали, а также маленькие районные улицы и переулки, которые выполняют роль "поперечных связок".

Во-вторых, у каждой вылетной магистрали в каждом районе есть дублеры, а также маленькие улицы районного значения, которые идут параллельно. И если основной ход шоссе или проспекта стоит, можно воспользоваться ими, чтобы объехать затор и снова вернуться в поток.

В-третьих, иногда при попытке такого маневра можно встретить улицу с односторонним движением. И здесь нет определенных нормативов, однако профильные городские службы постоянно анализируют трафик и совершенствуют схему движения, поэтому, как правило, односторонки" устроены наиболее удобно для каждого района. И в любом случае, если дорогу преградил "кирпич", нужно помнить, что где-то рядом обязательно есть улица, которая ведет в нужную вам сторону.

В-четвертых, нумерация домов, как правило, тоже подчинена определенной схеме. Дома считаются "из центра в область", при этом четные номера находятся на правой стороне, а нечетные – на левой. Сложности могут доставить различные корпуса и строения, но они редко отстоят друг от друга на большие расстояния, поэтому нужный дом можно будет найти, сделав пару кругов по двору.

В-пятых, перед поездкой стоит посмотреть карту − бумажную или электронную, чтобы лучше представлять себе место, куда необходимо попасть, расположение улиц и важных объектов типа железнодорожных переездов, мостов, тоннелей. Это важно, поскольку в некоторых местах попытки срезать путь могут привести к железнодорожной насыпи или в тупик. В числе наиболее трудных можно выделить Южнопортовый район, шоссе Энтузиастов, Волгоградку, Рязанку и другие ареалы промзон.

И в-шестых, если пропустили нужный поворот на магистрали, стоит перестроиться в правый ряд, чтобы на ближайшей развязке развернуться. Если же развязки нет, а потоки разделяет отбойник, помните: три поворота направо равны одному повороту налево.