Qatar Airways приостановила полеты в несколько стран Персидского залива

Фото: ТАСС/Petros Karadjias

Дипломатический скандал с Катаром обернулся тем, что авиакомпания Qatar Airways приостановила полеты в Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты, Египет и Бахрейн, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на пресс-службу компании. Ранее были приостановлены воздушные перелеты в Катар.

Компания-перевозчик объявила, что предоставит всем пассажирам альтернативные варианты. Также возможно возмещение ущерба.

Восемь стран Персидского залива разорвали дипломатические отношения с Дохой из-за обвинения в связи с террористической организацией "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России). С Катаром были прекращены воздушное и транспортное сообщения.