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Авиа и аэропорты

18 июля 2014, 13:02

Лоукостер "Добролет" начал продажу билетов в Сургут

авиакомпании билеты Сургут Добролет авиа и аэропорты

Фото: ИТАР-ТАСС

Авиакомпания "Добролет" 18 июля открыла продажу билетов в Сургут, сообщает "Интерфакс".

Ежедневные полеты в этот город лоукостер начнет выполнять 30 августа. Минимальный тариф в одну сторону составляет от 999 рублей (без учета такс и сборов). Кроме того, 21 июля "Добролет" планирует открыть продажу билетов в Екатеринбург.

Ранее авиакомпания начала реализацию авиабилетов из Москвы в Волгоград, Пермь, Самару и Уфу. В настоящее время "Добролет" выполняет рейсы только в Симферополь

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"Добролет", входящий в группу "Аэрофлот", получил сертификат эксплуатанта 19 мая, а первый рейс совершил 10 июня в Симферополь. Продажи билетов "туда-обратно" начались еще в конце мая, их стоимость на июнь составила от 2 до 7 тысяч рублей. За первые сутки было забронировано более 13 тысяч мест.

Особенность политики авиакомпании-лоукостера заключается в том, что цены на рейсы обычно на 20-30% ниже рыночных.

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