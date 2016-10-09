Новый авиаперевозчик появится в России

Крупные российские авиакомпании избавят от части регулярных внутренних рейсов. Для этого в стране создадут нового авиаперевозчика, передает телеканал "Москва 24". Об этом сообщил министр транспорта Максим Соколов.

Самолеты новой авиакомпании соединят между собой центральные регионы страны и юг. Рейсы будут регулярными. Инвесторы уже найдены, компания оформлена, осталось только получить соответствующий сертификат и лицензию.

На начальном этапе в авиапарке нового перевозчика будет до 10 самолетов "Сухой Суперджет 100". Работа новой авиакомпании будет нацелена именно на внутренние перевозки. За последнее время спрос на них значительно вырос.