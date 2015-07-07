Форма поиска по сайту

07 июля 2015, 21:21

Транспорт

Пассажирам лоукостера "Победа" запретили жевать жвачку на борту

Фото: ТАСС/Алексей Копаев

Авиакомпания-лоукостер "Победа" запретила своим пассажирам использовать жевательные резинки на борту самолета, сообщила пресс-секретарь "Победы" Елена Селиванова.

По ее словам, запрет на использование жвачек был введен в середине июня и связан с ущербом, который получает авиакомпания. Ранее сообщалось, что пассажиры ломают сидения и приклеивают жвачку в туалете. Компания тратит до 100 тысяч рублей, чтобы отодрать жвачку и привести в нормальное состояние оборудование, передает ТАСС.

Ссылки по теме


Помимо этого, пассажиры авиакомпании "Победа" украли самолетное имущество на 100 тысяч долларов. По словам гендиректора авиакомпании Андрея Калмыкова, пассажиры выносят с самолета совершенно разнообразные предметы. Они крадут даже спасательные жилеты и инструкции по безопасности, и это приносит очень большой ущерб авиакомпании

Напомним, лоукостер "Победа", являющийся дочерней компанией российского авиаперевозчика "Аэрофлот", открыл полеты 1 декабря 2014 года. Первая бюджетная авиакомпания "Аэрофлота" – "Добролет" – прекратила полеты в августе 2014 года из-за санкций Евросоюза.

авиакомпании запреты авиарейсы Победа авиа и аэропорты

Главное

