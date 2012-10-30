На месте крушения самолета Качиньского обнаружили следы взрывчатки

Фото: ИТАР-ТАСС

Польская пресса утверждает, что на частях разбившегося под Смоленском самолета президента страны Леха Качиньского обнаружены следы взрывчатки.

По утверждению газеты Rzeczpospolita, на 30 обломках самолета были обнаружены следы тротила и нитроглицерина. Эти вещества также были обнаружены на стыке крыла фюзеляжа. При исследованиях, проводившихся российскими специалистами и предыдущей группой польских исследователей, никаких следов взрывчатки обнаружить не удалось.

Польская пресса объясняет неудачи в предыдущих поисках тем, что "анализ не отвечал процедурным требованиям". По мнению поляков, в распоряжении их экспертов оказалось недостаточное количество обломков самолета, чтобы провести тщательное исследование.

На внутренней части самолета, крыльях и обшивке машины следов взрывчатки польским специалистам обнаружить не удалось.

Информация была передана генеральному прокурору Польши Анджею Шеремету и главному военному прокурору, полковнику Ежи Артимяку.

Эксперты не могут определить, как внутри машины оказались следы тротила и нитроглицерина. Тем не менее принимается во внимание гипотеза, согласно которой взрывчатые вещества могли попасть на обломки самолета от соприкосновения фюзеляжа с землей, где осталось много боеприпасов времен Второй мировой войны. В Смоленской области проходили ожесточенные бои советской армии с войсками вермахта.

Напомним, катастрофа президентского борта произошла под Смоленском 10 апреля 2010 года. В катастрофе погибли все 96 человек, находившиеся на борту. По официальной версии, причиной трагедии произошла из-за ошибки экипажа, польская сторона настаивает на вине авиадиспетчера, который, по их мнению, дал неверные указания пилотам президентского самолета.

В результате авиакатастрофы погибли президент Польши Лех Качиньский, его жена, а также известные польские политики и почти все высшее военное командование.