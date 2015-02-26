Причиной авиакатастрофы во Внукове назвали действия снегоуборщика

Установлены предварительные причины крушения Falcon во Внукове

Техническая комиссия, занимающаяся расследованием причин авиакатастрофы во Внукове, огласила предварительные итоги деятельности. Согласно выводам экспертов, виновником произошедшего является водитель снегоуборочной машины, сообщает телеканал "Москва 24".

Специалисты пришли к выводу, что мужчина был сильно пьян. Он потерял ориентацию и случайно преградил путь взлетающему самолету. В свою очередь, связь с водителем потерял начальник смены, в чьи обязанности входит контроль за работой снегоуборщиков.

При этом взлетом руководила девушка, которая даже не подозревала, что обе взлетные полосы аэропорта заняты спецтехникой. Правда, в ходе расследования выяснилось, что маневры снегоуборочной машины она видеть не могла, поскольку они происходили в так называемой "слепой зоне".

Следствие также пришло к выводу, что начальник аэродромной службы, отвечающий за работу техники в аэропорту, также был пьян.

Легкомоторный самолет Falcon разбился около полуночи 21 октября прошлого года в столичном аэропорту Внуково. Погибли четыре человека - три члена экипажа и один пассажир, глава нефтяной компании Total Кристоф де Маржери. Причиной крушения самолета стало столкновение на взлетной полосе со снегоуборочной машиной в условиях тумана.

Всего по делу о крушении самолета проходят пять человек. Водителя снегоуборочной машины Владимира Мартыненко обвиняют в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации судна воздушного транспорта, которое по неосторожности повлекло за собой смерть двух и более лиц.

Аналогичные обвинения были предъявлены диспетчеру-стажеру Светлане Кривсун, диспетчеру Александру Круглову, руководителю полетов Роману Дунаеву и ведущему инженеру аэродромной службы аэропорта Внуково Владимира Леденева.