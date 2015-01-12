Водолазы обнаружили один из "черных ящиков" разбившегося самолета AirAsia

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Индонезийские водолазы обнаружили и подняли на поверхность один из "черных ящиков" разбившегося самолета AirAsia. Второй бортовой самописец пока не найден, сообщает "Интерфакс".

Найденный "черный ящик" фиксирует параметры полета самолета. В свою очередь, пока не найденный самописец хранит информацию о переговорах экипажа.

Airbus A-320 рейса QZ8501 исчез с экранов радаров 28 декабря 2014 года во время перелета из индонезийского города Сурабая в Сингапур. Авиадиспетчеры Джакарты потеряли с ним связь после того как пилоты запросили разрешение отклониться от курса.

На борту самолета находились 162 человека, среди них - трое граждан Южной Кореи, по одному из Малайзии, Сингапура и Франции, остальные - индонезийцы. Все находившиеся на борту пассажиры и члены экипажа погибли.

Предполагается, что пилоты смогли посадить самолет на воду в Яванском море, но он утонул из-за шторма.

В настоящее время обнаружено и поднято на поверхность более 40 тел погибших в авиакатастрофе.