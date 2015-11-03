Эксперты услышали на записи переговоров экипажа А321 необычные звуки

Фото: ТАСС/Максим Григорьев

На записи переговоров экипажа разбившегося в Египта самолета обнаружили странные звуки. При этом экипаж до последнего момента не имел информации о неполадках на борту, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник.

Выяснилось, что ситуация на борту за четыре минуты до крушения не была нештатной. Экипаж переговаривался с диспетчерами и на какие-либо неполадки не жаловался.

Эксперты расслышали на записи странные звуки для штатного полета. При этом экипаж даже не успел подать сигнал бедствия.

"Судя по записи, инцидент произошел внезапно и стал неожиданностью для экипажа", – уточнил источник. О какой именно нештатной ситуации может идти речь – удастся узнать лишь в ходе расследования.

Напомним, утром 31 октября на территории Синайского полуострова произошла авиакатастрофа, унесшая жизни 224 человек. Через 30 минут после взлета с радаров пропал лайнер Airbus А321 компании "Когалымавиа", совершавший рейс Шарм-эль-Шейх – Санкт-Петербург. Самолет начал стремительно терять высоту и вскоре столкнулся с землей.

В результате трагедии никто из находившихся на борту пассажиров и членов экипажа не выжил.

В настоящее время ведется расследование причин аварии. В числе наиболее вероятных версий: разрушение самолета в воздухе из-за технической неисправности и падение лайнера из-за попадания в него ракеты, выпущенной участниками запрещенной в России террористической организации "Исламское государство".

В СКР возбудили уголовное дело по статьям "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух или более лиц", а также "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".