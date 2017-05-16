Вылет самолета Кемерово – Москва отложили из-за попадания птицы в двигатель

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

Авиарейс из Кемерово в Москву отложили из-за птицы в двигателе самолета, сообщает РИА Новости.

По словам представителя Кузбасского линейного управления МВД Елены Щербининой, сначала самолет задержали на два часа из-за тумана. Перед вылетом выяснилось, что у лайнера техническая неисправность – предположительно, в двигатель попала птица. В итоге рейс отложили.

Часть пассажиров вернулись домой, а некоторые расположились в гостиницах рядом с аэропортом.

В Кемерово должен прилететь другой самолет, рейс будет выполнен ориентировочно в 18:00.

Прокуратура начала проверку по факту случившегося. Специалисты поверят соблюдение законодательства о безопасности полета и защиты прав пассажиров.