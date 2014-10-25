Физкультурно-оздоровительный комплекс построят в Дмитровском районе

Фото: m24.ru

Физкультурно-оздоровительный комплекс появится в поселке Некрасовский в Дмитровском районе. Комитет по конкурентной политике Московской области объявил электронный аукцион на строительство, сообщает Агентство "Москва".

На работы из районного бюджета выделят порядка 66 миллионов 408 рублей.

Заказчиком выступает муниципальное бюджетное учреждение "Дмитровское управление капитального строительства и ремонта". Подрядчик обязан выполнить работы в течение 12 месяцев со дня заключения контракта.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 13 ноября. Электронный аукцион состоится 24 ноября.