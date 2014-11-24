Гитару Джона Леннона не смогли продать на лондонском аукционе

Гитару Джона Леннона не удалось продать на аукционе в Лондоне

Представленную на аукционе Rock & Roll Memorabilia в Лондоне гитару легендарного музыканта Джона Леннона так никто и не купил. Серьезная цена лота - 400 тысяч фунтов стерлингов - отпугнула даже самых заядлых коллекционеров, передает телеканал "Москва 24".

Более доступные предметы - виниловые пластинки, постеры, свитер, студийные наушники Леннона, автографы The Beatles, концертные билеты и программки - быстро нашли своих новых обладателей.

Организаторы аукциона, впрочем, утверждают, что именно гитару Gretsch 6120 можно назвать самой ценной вещью The Beatles из продававшихся за последние 30 лет. Как сообщает BBC Russia, пока непонятно, будет ли гитара выставлена на аукцион повторно.

Леннон играл на Gretsch 6120 во время записи песни Paperback Writer в 1966 году. Ранее предполагалось, что гитару продадут за 600 тысяч фунтов (939 тысяч долларов).

Другая (и несколько менее дорогая) гитара, на которой играли Джон Леннон и другой участник The Beatles Джордж Харрисон, весной 2013 ушла с молотка. Ее продали за 408 тысяч долларов - притом, что организаторы торгов рассчитывали в среднем на 200 тысяч.