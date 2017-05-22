Форма поиска по сайту

Новости

Новости

22 мая 2017, 10:39

Экономика

Брошь-подкова Элвиса Пресли продана на аукционе в США

Бриллиантовая брошь в виде подковы, принадлежавшая музыканту Элвису Пресли, продана в США на аукционе. Об этом сообщается в твиттере аукционного дома Julien's Auctions.

Украшение, инкрустированное драгоценными камнями, ушло с молотка за 205 тысяч долларов.

На аукционе также были проданы рисунок лидера группы Nirvana Курта Кобейна (64 тысячи долларов) и картина музыканта Джона Леннона (87,5 тысяч долларов).

Элвис Пресли – американский певец и актер, один из самых коммерчески успешных исполнителей популярной музыки XX века. В Америке музыканта прозвали "королем рок-н-ролла". Пресли занесен в Книгу рекордов Гиннесса, как артист, выпустивший наибольшее число альбомов, ставших хитами – 97.
аукционы бриллианты ювелирные украшения Элвис Пресли новости культурного мира

