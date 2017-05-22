Брошь-подкова Элвиса Пресли продана на аукционе в США

[html]
JUST SOLD FOR $204,800! Elvis' diamond horseshoe ring worn on stage during his Elvis: Aloha from Hawaii performance! https://t.co/ahsXX38A8G pic.twitter.com/dkBg7zcVjY— Juliens Auctions (@JuliensAuctions) 20 мая 2017 г.
[/html]
Бриллиантовая брошь в виде подковы, принадлежавшая музыканту Элвису Пресли, продана в США на аукционе. Об этом сообщается в твиттере аукционного дома Julien's Auctions.
Украшение, инкрустированное драгоценными камнями, ушло с молотка за 205 тысяч долларов.
На аукционе также были проданы рисунок лидера группы Nirvana Курта Кобейна (64 тысячи долларов) и картина музыканта Джона Леннона (87,5 тысяч долларов).