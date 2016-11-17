"Стог сена" Клода Моне продали за рекордную сумму в 81,4 миллиона долларов

Фото: wikimedia.org

Картина Клода Моне "Стог сена" продана на торгах за рекордную сумму 81,4 миллиона долларов, превысив эстимейт более чем в два разасообщается на сайте аукционного дома Christie's. Аукцион прошел 16 ноября в Нью-Йорке.

Проданная картина написана в 1891 году. Она принадлежит к серии из 25 одноименных работ. Оценочная стоимость полотна составляла около 40 миллионов долларов. Предыдущий рекорд стоимости для картин Моне достиг 80,4 миллиона долларов. Его картина "Пруд с кувшинками" была продана за эту сумму с аукциона Christie's в 2008 году.

Другим ценным лотом, нашедшим нового владельца, стала работа Василия Кандинского "Жесткий-гибкий" (1935). Она была продана за 23,3 миллиона долларов, также установив рекорд для картин русского мастера. В последний раз она выставлялась на аукцион более 50 лет назад.

Также с молотка на торгах Christie's в среду вечером ушли несколько работ Поля Сезанна, Пабло Пикассо, Анри Матисса и ряда других художников.