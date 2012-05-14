Три исторических здания в центре Москвы выставят на торги

В ближайшее время столичные власти выставят на торги по аренде две усадьбы и один доходный дом, передает "Российская газета" со ссылкой на сообщение департамента имущества столицы.

Три исторических здания - "Городская усадьба Колесникова-Саргиных-Шапатиной", расположенная на Таганской площади, "Жилой дом второй половины XIX века" в Печатниковом переулке и "Городская усадьба купца Гусева" на улице Большая Полянка - будут предложены арендаторам. Торги на право аренды планируется провести 10 июля.

Ожидается, что усадьба на Таганской площади будет использоваться как музейное помещение. В департаменте отмечают, что ранее властям города пришлось выкупить у недобросовестного собственника это помещение за 168 миллионов рублей. Новому арендатору будет нужно снести возведенные предыдущим собственником надстройки и вернуть объекту первоначальный вид. Два других здания находятся в более хорошем состоянии, их планируется приспособить под культурно-просветительские или административные цели.