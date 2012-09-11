"Известия": москвичка продает душу за 500 тысяч рублей

Фото: ИТАР-ТАСС

Москвичка выставила на интернет-аукционе свою душу, начальная цена лота – 500 тысяч рублей. Вырученные от продажи деньги она планирует потратить на ремонт квартиры.

Менеджер по региональному развитию российской компании Екатерина говорит, что работа не приносит ей больших денег, а ремонт в квартире необходим.

Девушка описывает состояние лота – души – как "отличное, слегка поношена, без пробоин, ухожена, выглядит как новая", сообщает газета "Известия".

Екатерина говорит, что покупатель получит сертификат на использование души без ограничений. Пока предложений девушке не поступало.

Повторить участь Фауста девушка не боится: "Я же не в магический салон пошла продавать душу дьяволу. Продаю ее в качестве сувенира, как кусок Луны, не более". Кроме того, она утверждает, что покупатель будет не вправе чего-то требовать от нее лично.

