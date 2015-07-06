Столичные власти выставили на аукцион 40 киосков "Мороженое"

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Власти Москвы выставили на аукцион 40 киосков "Мороженое", расположенных в 10 округах города. Электронные торги состоятся 11 и 12 августа, сообщает пресс-служба департамента по конкурентной политике.

Участникам аукционов предстоит торговаться за размер ежемесячной платы, которая устанавливается в зависимости от места размещения объекта.

"В пределах Бульварного кольца она составит 40 тысяч рублей, в пределах Садового кольца – 37 тысяч, в пределах Третьего транспортного кольца – 32 тысячи, за пределами ТТК – 26,7 тысячи рублей", - отметили в ведомстве.

Площадь нестационарных торговых объектов составляет 6 квадратных метров. Все они подключены к инженерным сетям, укомплектованы морозильными камерами, холодильниками, стеллажами для открытой выкладки товаров, столами под кассовые аппараты и LCD-панелями.

В основной ассортимент киосков "Мороженое" входит мороженое и его производные – торты и пирожные из мороженого. В качестве дополнительного ассортимента в киоске могут быть представлены замороженные овощи, фрукты и ягоды, замороженные хлебобулочные полуфабрикаты, питьевая вода, соки, безалкогольные напитки и квас.

Договор на право торговли в киосках заключается на 5 лет. Напомним, торги по первым 20 киоскам были объявлены на прошлой неделе.

Ранее m24.ru сообщало, что в ближайшие два месяца в Москве установят 189 новых киосков "Мороженое". Новые киоски отличаются не только современным внешним видом: в них предусмотрена заводская установка электрических щитов и счетчиков.

"Москва в цифрах": Продажа мороженого в столице

"Если раньше владельцы чаще всего получали киоск и потом сами оборудовали его, то сейчас щитки и счетчики устанавливаются в заводских условиях. Это теперь не конструктор, а готовый к использованию торговый павильон. Соответственно, и безопасность электрооборудования нам намного проще проверять", – сообщил глава департамента топливно-энергетического хозяйства города Павел Ливинский.

Семь таких павильонов уже открылось в рамках эксперимента в Центральном округе, в том числе на улицах Покровке, Бакунинской, Верхняя Красносельская, Щепкина, Большие Каменщики, Большая Якиманка, а также в Новодевичьем проезде.

Список адресов, по которым в рамках эксперимента установят палатки "Мороженое", можно посмотреть здесь.