Музыкальный полумарафон столицы побил рекорд посещаемости

В столице прошел Музыкальный полумарафон. В нем приняли участие шесть тысяч человек, которые пробежали 21,1 километра по центру столицы. Таким образом, состязание стало наиболее посещаемым из аналогичных этапов подготовки к марафону.

Соревнование проходило под музыку. Победителем стал Евгений Бушков, который пробежал дистанцию за 1 час 4 минуты 53 секунды. Среди девушек лучший результат показала Ольга Тарантинова – 1 час 13 минут 54 секунды.

За 20 минут до бегунов на старт вышли 30 хэндбайкеров, которые второй год подряд принимают участие в полумарафоне.

Музыкальный полумарафон является последним подготовительным этапом перед главным беговым событием города – Московским марафоном, который пройдет 20 сентября 2015 года.

Напомним, 18 июля на территории спорткомплекса "Лужники" состоялся Ночной забег. В нем приняли участие более 4 тысяч человек. Перед началом забега всем пришедшим показали световое шоу с молниями и лазерами.

Участники забега преодолели десять километров. Лучшие результаты среди мужчин показали Сергей Конякин, Алексей Фарносов и Александр Чебуркин, а среди девушек – все та же Ольга Тарантинова, Тамара Щемерова и Юлия Крюкова.